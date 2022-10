Fumigènes, débordements devant le stade, blessés et joueurs bloqués aux vestiaires: retour en images sur le fiasco du Clasico

Le Clasico de ce dimanche n’a pas été à son terme. En cause : la colère des supporters d’Anderlecht alors que leur équipe était menée 3-1 par le Standard. La rencontre a été interrompue une première fois après 56 minutes et le 3e but des Rouches suite à des jets de fumigènes et de pétards sur le terrain venant de la tribune des visiteurs. Une poignée de minutes plus tard, les fans Mauves ont remis ça. Conformément au règlement, Bram Van Driessche, l’arbitre de la rencontre, a définitivement mis un terme à la partie. Et ce n’était que le début d’une longue, très longue soirée à Liège.

Dans le stade, alors que le match était à peine terminé, le joueur du Standard Denis Dragus est allé provoquer les supporters anderlechtois. Un geste qui n’a rien fait pour calmer les esprits. En voyant ça, Arnaud Bodard s’est précipité vers son coéquipier pour le sommer d’arrêter cette provocation inutile.