Max Verstappen est allé chercher la victoire «pour Didi», cofondateur de Red Bull

Le champion du monde a remporté sa 13e victoire de la saison, dimanche à Austin, au terme d’un Grand Prix des Etats-Unis haletant, et notamment d’un très beau duel avec Lewis Hamilton (2e). Red Bull a décroché le titre des constructeurs, dédié à Didi Mateschitz, le patron de Red Bull décédé samedi.

Disputé devant une foule record – 440.000 spectateurs annoncés sur l’ensemble du week-end !, mais où s’arrêtera l’escalade ? –, le Grand Prix des Etats-Unis a donné lieu à un spectacle de tous les instants, dimanche à Austin. Avec deux interventions de la voiture de sécurité ; un spectaculaire vole-plané de Fernando Alonso provoqué par le maladroit Lance Stroll, heureusement sans mal pour l’Espagnol qui a même pu poursuivre l’épreuve au contraire du Canadien ; quelques solides passes d’armes à tous les étages, et notamment aux avant-postes ; et enfin un final haletant, sous la forme d’une course-poursuite entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, avec cette fois le récent double champion du monde forcé à jouer le rôle du chasseur suite à un (rare) ravitaillement désastreux de son équipe qui l’a immobilisé pendant une dizaine de secondes lors de son deuxième arrêt au stand !