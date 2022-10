Felix Auger-Aliassime rajeunit Anvers

Plus que jamais, le Canadien de 22 ans s’impose en vrai top 10. Il n’a perdu qu’une seule fois son service sur la semaine et son énorme coup droit a fait le reste : 6-3, 6-4 en finale contre Korda.

Coup de jeune sur le tournoi d’Anvers ! Un an après avoir consacré Jannik Sinner (20 ans à l’époque), c’est Felix Auger-Aliassime qui s’est attribué, ce dimanche, la septième édition de l’European Open suite à son succès (6-3, 6-4) incontestable, en finale, contre Sebastian Korda, les deux joueurs affichant 22 printemps. On peut juste regretter que l’Américain, légèrement touché à l’épaule, n’ait pas su offrir plus de suspense.

Après avoir consacré l’expérience des Richard Gasquet (2016), Jo-Wilfried Tsonga (2017) ou Andy Murray (2019), le tournoi d’Anvers couronne donc désormais les futures stars du circuit. Car autant Sinner que Auger-Aliassime ont ce potentiel pour aller secouer le top 10 mondial dans les années à venir.