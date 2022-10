Les chiffres hallucinants du contrat de Kylian Mbappé avec le PSG

Kylian Mbappé a fait l’actualité ces dernières semaines en raison des rumeurs de départ du PSG, réfutées par l’attaquant français. Il faut dire que le joueur a prolongé l’été dernier et a affirmé vouloir écrire son histoire dans le club parisien. Il a aussi signé un contrat dans les détails financiers ont fuité ce dimanche. Et les chiffres donnent le vertige.

C’est Le Parisien qui a dévoilé les contours de ce contrat présenté comme le plus gros « jamais signé par un sportif dans le monde », rien que ça. En restant deux ans au PSG, avec une 3e année en option, Mbappé ne toucherait pas moins de 630 millions d’euros bruts ! Son salaire s’élève à 72 millions d’euros bruts par an, soit 6 millions par mois, ce qui correspond à trois fois son salaire précédent. S’ajoute une prime à la signature de 180 millions qui sera versée au Français en trois fois, ainsi qu’une prime « de fidélité » qu’il touchera à chaque mercato estival et dont le montant évolue d’année en année. Cet été, elle était de 70 millions. En 2023, ce sera 80 et en 2024, 90 millions. Tout ceci cumulé, nous sommes donc bien à plus de 630 millions d’euros au total pour toute la durée du contrat. Tout simplement hallucinant.