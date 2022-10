Un nouveau plan de circulation entre en vigueur à Ixelles et Schaerbeek, voici ce qui change (infographies)

Après les changements à Bruxelles, après les tensions à Anderlecht, Ixelles et Schaerbeek adaptent la circulation sur leur territoire.

Le nouveau plan de circulation ixellois concerne le quartier Flagey-Etangs. La rue Gray sera mise à sens unique (excepté bus et vélos) de la rue des Deux Ponts vers la rue Kerckx (de Jourdan vers Flagey) ; l’avenue Général de Gaulle sera mise en voie sans issue entre le square du Souvenir et le square de la Croix-Rouge, avec accès par la rue du Buisson ; la rue Maes sera mise à sens unique de la rue Van Volsem vers la rue Malibran ; un verrou modal sera mis en place rue De Hennin, communique la commune sur son site.

En Région bruxelloise, un nouveau plan de circulation entre en vigueur dans deux communes. Après les changements à la Ville de Bruxelles, après les tensions à Anderlecht, Ixelles et Schaerbeek adaptent la circulation sur leur territoire.

Ce qui change à Schaerbeek

Place Stephenson : création d’un filtre empêchant les voitures de traverser la place et limitant le trafic de transit. Les piétons et les cyclistes sont autorisés à passer.

Rue Stephenson : sens unique pour les voitures ; circulation autorisée de la rue Navez et de la rue du Pavillon vers la place Stephenson. Création de deux boucles de circulation limitant le trafic de transit dans le quartier. Nouvelles pistes cyclables dans les deux sens.

Place du Pavillon : création d’un filtre empêchant les voitures de traverser la place et limitant le trafic de transit. Les transports en commun, les taxis, les véhicules de secours et d’entretiens, les piétons et les cyclistes sont autorisés à passer. Le respect du filtre sera contrôlé par des caméras qui pourront identifier les véhicules en infraction.

Rue Vanderlinden : création d’un filtre empêchant le trafic de transit mais autorisant la circulation locale des riverains, pour les livraisons, les véhicules des services de secours et d’entretien, et les taxis. Les piétons et les cyclistes sont autorisés à passer.

Le filtre sera matérialisé par de la signalisation dans un premier temps. Un système de caméras de surveillance est à l’étude.