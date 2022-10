«The School for Good and Evil» n’échappe pas aux clichés

De Paul Faig, avec Sophia Anne Caruson, Sofia Wylie, Charlize Theron, Kerry Washington, 147 mn.

Jadis, deux frères créèrent une école pour préserver l’équilibre entre le Bien et le Mal. Dans cette école naquirent les contes de fées. A Gavaldon, Sophie rêve de devenir princesse, tandis que sa copine Agatha aide sa mère, prétendument sorcière dont les potions ne fonctionnent jamais. Par un concours de circonstances, toutes deux se retrouvent à l’école, mais Sophie dans celle du Mal et Agatha dans celle du Bien… On n’échappe pas à quelques clichés du genre magie/fantasy, ni aux comparaisons (ben oui, du Harry Potter, ben oui, du Tim Burton…), et c’est un peu chargé côté intrigue d’où des longueurs. Mais les deux jeunes actrices ne manquent ni de peps ni de justesse et confèrent à ce petit film de saison un certain charme.