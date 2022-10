Netflix, plus de bien que de mal?

Au Festival du film fantastique de Bruxelles où il a été fait Chevalier de l’Ordre du corbeau, Paul Feig nous a présenté son « petit dernier » : « The School for Good and Evil ».

Scénariste, producteur, acteur et réalisateur engagé pour la promotion des femmes, des créateurs LGBTQI+ et de ses collègues de couleur, il a notamment signé Bridesmaids ( Mes meilleures amies ), Last Christmas et Spy , autant de cartons au box-office. Et puis en 2016, la version féminisée de Ghostbusters