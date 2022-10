Licenciement d’Edward Still au Sporting de Charleroi: Frank Defays doit permettre à Mehdi Bayat de prendre son temps

La lourde défaite au Cercle de Bruges, vendredi, a rendu la position d’Edward Still intenable. Mehdi Bayat a donc dû trancher dans le vif samedi matin et limoger un entraîneur, pour la première fois depuis qu’il est le patron du matricule 22. Frank Defays assurera l’intérim avec Rudi Cossey en tant que T2.

1 Edward Still, premier T1 limogé de l’ère Mehdi Bayat

La terrible sanction est tombée ce samedi en tout début d’après-midi, via un communiqué officiel du club. Edward Still n’est plus l’entraîneur du Sporting de Charleroi. Le Brabançon de 31 ans a payé la très mauvaise série actuelle des siens sur le terrain. Au prix fort. Et le couperet est probablement tombé d’autant plus rapidement que le climat autour du matricule 22 est nauséabond depuis une dizaine de jours. Le seul fusible qui pouvait sauter était comme toujours l’entraîneur. « Ma situation n’est pas importante. On connaît le foot dans ce type de contexte. Je suis focalisé sur ce qu’il faut faire pour sortir l’équipe de cette spirale. Arrivera ce qui arrivera », concluait Edward Still vendredi, pour ce qui était donc sa dernière conférence de presse d’après-match en tant qu’entraîneur du Sporting.