Guerre en Ukraine: la Belgique a accordé une protection temporaire à près de 60.000 réfugiés

Huit mois après le début de la guerre en Ukraine, près de 60.000 réfugiés ont reçu une protection temporaire dans notre pays, selon les données de l’Office des Étrangers. Selon plusieurs sources, loger ces réfugiés devient un problème plus aigu.

Début mars, les 27 États membres de l’Union européenne ont décidé, pour la première fois de leur histoire, d’activer le mécanisme européen de protection temporaire conçu spécialement pour les urgences humanitaires provoquant des arrivées massives en Europe. Celui-ci permet aux personnes fuyant la guerre, par une voie autre que la demande d’asile, d’obtenir très rapidement, presque de manière automatique, un statut légal dans les pays de l’UE. Cela leur donne accès au marché du travail, à un logement, à l’éducation et à l’aide sociale. La protection est accordée pour un an, et peut être prolongée en cas de nécessité, c’est-à-dire si le conflit persiste et que les habitants ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine.