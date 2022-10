Aldi rappelle des chipolatas et des hamburgers de la marque Belgian Quality : des allergènes ou des produits provoquant une intolérance ne sont pas signalés sur l’étiquette. La chaîne de supermarchés a communiqué en ce sens ce lundi.

Il s’agit des chipolatas porc/veau (500g) avec le numéro de série 22012891 et la date de péremption 26/10/2022, ainsi que celles avec le numéro de série 22012991 et la date de péremption 27/10/2022 ; et les hamburgers de porc (440g) avec le numéro de série 22012926 et la date de péremption 27/10/2022.