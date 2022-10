Origi, Trossard, Tielemans… À moins de trois semaines de la sélection de Roberto Martinez, les Diables ont fait parler la poudre (vidéos)

Roberto Martínez peut accueillir avec soulagement l’efficacité devant le but de plusieurs internationaux et le retour entre les perches de Thibaut Courtois.

Après l’annonce de la blessure de Thomas Meunier, le sélectionneur national Roberto Martínez conserve ses motifs d’inquiétude. S’il a repris les entraînements jeudi dernier pour la première fois depuis fin août, Romelu Lukaku n’a finalement pas été couché sur la feuille de match pour le déplacement de l’Inter à la Fiorentina. Il lui reste six matchs officiels avec les Nerazzurri pour prendre du temps de jeu d’ici le Mondial. « Médicalement, il sera prêt, mais c’est une course contre-la-montre pour l’amener à un haut niveau », a confié Kristof Sas, médecin de l’équipe nationale, au Laatste Nieuws. Autre blessé de longue date, Jeremy Doku reprend les entraînements ce lundi avec Rennes et n’était donc pas encore en action ce dimanche à Angers.