Opéré vendredi pour un cancer, Jean-Luc Crucke est de retour chez lui

Après son opération de vendredi pour un cancer, Jean-Luc Crucke a pu rentrer chez lui ce lundi, nous apprend Sudinfo.be. En convalescence, l’ancien ministre wallon publie un message empreint de reconnaissance.

« Le retour à la maison est réalité… Merci pour vos nombreux et chaleureux soutiens et mots de réconfort. Une pensée profonde pour tous ceux qui sont atteints du cancer et n’ont pas toujours cette chance. Ma solidarité est totale. Un remerciement tout particulier et une gratitude aux équipes d’Érasme dont j’ai pu vérifier le professionnalisme, la disponibilité et l’amabilité ! Un remerciement précieux à mes enfants, Rachel et Nathan, ainsi qu’à Virginie, qui m’ont entouré à tout moment. Quatre à six semaines de convalescence et de suivi sont programmées. Même si l’impatience pointe déjà le bout du nez, je les respecterai ! Take Care. »