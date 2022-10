Le Standard «regrette» et «condamne» les incidents lors du Clasico contre Anderlecht

Le club liégeois se dit prêt à collaborer avec les autorités et la Pro League pour éviter un nouveau fiasco à l’avenir.

Les débordements n’étaient pas cantonnés au stade puisqu’à l’issue de la rencontre, les supporters des deux camps ont continué à se lancer des fumigènes et d’autres objets pyrotechniques.

Le Standard de Liège s’est exprimé ce lundi par voie de communiqué suite aux incidents lors du Clasico face à Anderlecht qui ont mené à l’arrêt définitif du match. Tout comme le club bruxellois, les Rouches « regrettent » ces incidents et « condamnent fermement les débordements qui se sont déroulés à l’arrière de la tribune 4 après le match ».

« Notre club est prêt à collaborer avec les autorités et la Pro League afin de réfléchir à des adaptations au niveau des règlements et des mesures à prendre afin d’essayer d’éviter au maximum qu’une telle situation ne se reproduise, à Sclessin ou ailleurs », poursuit le Standard. « Nous devons tous souhaiter que le football reste une fête, qu’une rencontre aille à son terme de manière normale et que le sportif décide de l’issue d’une rencontre. »