Les 3 bons gestes pour réduire votre facture d’énergie

Les factures d’acompte donnent le tournis, et nombreux sont celles et ceux qui ne savent plus à quel saint se vouer pour tenter de garder un minimum de contrôle sur ces dépenses qui s’emballent. Guerre en Ukraine ou poussées inflationnistes, voilà des événements sur lesquels le citoyen et la citoyenne n’ont aucune prise. Mais il est quand même possible, à son modeste niveau, de panser quelque peu les plaies financières et de poser, du même coup, quelques petits gestes individuels qui réduisent la consommation et qui, ensemble, peuvent avoir un impact dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça se passe chez nous, avec nos frigos, nos appareils électriques, notre voiture ou nos fenêtres. Et puisque bon nombre d’entre nous se posent la question du « comment », Le Soir publiera régulièrement des petits conseils utiles, qui ne coûtent rien, ou si peu. Un bon geste.