Royaume-Uni: des militants écologistes entartent la statue de Charles III chez Madame Tussauds (vidéo)

Des militants écologistes du groupe Just Stop Oil ont entarté lundi l’effigie de cire du roi Charles III au célèbre musée londonien Madame Tussauds, dans le cadre d’une série d’actions depuis le début du mois pour exiger l’arrêt de l’exploration pétrolière et gazière.

Lors de cette action, l’un des militants a repris les propos d’un discours prononcé fin 2019 par Charles, alors prince de Galles, soulignant que les jeunes de la génération de ses petits-enfants « exigent des actions immédiates et non simplement des mots ». « La science est claire. La demande est claire : arrêtez les nouveaux projets pétroliers et gaziers. C’est de la tarte », ont déclaré dans un communiqué les militants Eilidh McFadden, 20 ans, et Tom Johnson, 29 ans.

Contacté par l’AFP, le musée n’a pas donné suite dans l’immédiat.