La Wallonie en mal d’ambition architecturale

L’inertie de certains acteurs, le manque de courage politique et les réglementations en vigueur brident la créativité des architectes et participent à une architecture banale et sans audace.

Carte blanche - Par Philippe Meilleur, président du Conseil francophone et germanophone de l’Ordre des Architectes; Sébastien Mouffe, secrétaire du Conseil francophone et germanophone de l’Ordre des Architectes; Frédéric Devlieger, responsable de la Chambre wallonne.

Les autorités politiques (et parfois administratives) ne semblent pas avoir confiance dans les architectes (de leur région) lesquels sont souvent tenus de présenter des projets qui ne peuvent s’écarter d’une vision architecturale et/ou urbanistique prédéfinie.

Les architectes sont ainsi bridés dans leur créativité et leur inventivité.

Il en résulte une relative pauvreté architecturale à laquelle s’ajoute une complexité légale et réglementaire particulièrement lourde.

Face à ce constat, l’Ordre des architectes (Conseil francophone et germanophone) n’a eu de cesse d’interpeller les acteurs concernés, de formuler de nombreuses propositions concrètes et d’offrir une collaboration dynamique aux autorités wallonnes.

La faible attention apportée aux problématiques soulevées oblige l’Ordre des architectes à dénoncer une situation qui freine le développement de la Wallonie et qui ne comprend pas l’intérêt du citoyen.

1. Le manque de courage politique

Les autorités délivrantes font preuve de grande timidité dans l’analyse des projets architecturaux proposés en exigeant des architectes de ne pas sortir d’un cadre prédéfini.

La cause : une réglementation pléthorique et complexe, la peur des recours et la crainte de réactions négatives des citoyens.

Conséquence : une architecture sans ambition et sans grande originalité.

2. L’incomplétude des dossiers

Une grande majorité des demandes de permis d’urbanisme reçoivent des avis de dossier incomplets de la part des autorités délivrantes et ce souvent sans réel fondement.

Objectif : gagner du temps.

A l’issue des délais légaux, un dossier non traité reçoit un avis de refus de permis.

3. La surdité du politique

L’Ordre des Architectes a, à de nombreuses reprises, formulé des propositions concrètes aux autorités politiques et ce régulièrement à sa demande.

Ces propositions ne sont que trop rarement entendues et souvent même complètement ignorées (absence d’accusé de réception).

La cause : le politique estime pouvoir affirmer avoir consulté la profession… mais il ne l’a en réalité ni écoutée ni entendue.

Les architectes sont devenus le nouveau Syndrome de Cassandre.

4. Une réglementation excessive et indigeste

C’est à tort que les autorités politiques pensent que les normes réglementaires et législatives sont la solution de tous les problèmes. C’est le contraire : les autorités délivrantes elles-mêmes se perdent dans le labyrinthe législatif et ne sont plus en mesure de répondre efficacement aux questions posées par les demandeurs de permis.

Chaque acteur a son interprétation personnelle des textes légaux.

Sans parler de l’imposition par les autorités délivrantes de conditions subjectives à l’octroi des permis, ces autorités n’hésitant pas, malgré une absence de compétence, à modifier le caractère architectural des projets présentés.

Conséquence : une incertitude pour l’issue des demandes de permis d’urbanisme et des charges financières sensiblement accrues pour le maître d’ouvrage suite à la multiplication des intervenants obligatoires (PEB, rapport de percolation des eaux…).

5. La nécessité d’une adaptation du CoDT

Le CoDT (Code de Développement territorial) et ses annexes doivent être revus sensiblement. Les autorités politiques en étaient conscientes : une taskforce avait été mise en place avec la mission d'opérer un monitoring sur l'application du CoDT.

Cette taskforce a été mise à l’arrêt début 2021. Les architectes ne sont plus consultés sur un des outils essentiels de leur travail.

Conséquence : la révision nécessaire du CoDT est à l’arrêt.

6. Le non-respect du RGPD

Dans le cadre des procédures d’instruction des demandes de permis d’urbanisme, il est apparu que les autorités administratives contrevenaient aux dispositions du RGPD (Règlement Général de Protection des Données).

L’Ordre des Architectes en a fait état et a notamment proposé un réaménagement du « formulaire de demande de permis d’urbanisme avec le concours d’un architecte » en vue d’un strict respect des règles de protection de la vie privée.

Constat : l’initiative de l’Ordre n’a reçu aucun écho alors que les autorités publiques devraient se montrer exemplaires dans un domaine aussi sensible.

7. Des administrations désinvesties

Les administrations wallonnes ne bénéficient pas de moyens financiers, informatiques et humains suffisants alors qu’elles sont confrontées à un nombre croissant de dossiers à traiter.

Conséquence : une impossibilité d’assurer auprès du citoyen le service auquel il peut prétendre (non-suivi des dossiers, dépassement des délais…)

8. L’absence de digitalisation

Depuis plus de 10 ans, la région wallonne fait des promesses en matière de digitalisations des procédures de permis d’urbanisme.

La Région flamande a mis en place depuis plusieurs années une procédure électronique de demande de permis. La Région de Bruxelles-Capitale connaît une telle procédure pour les permis publics régionaux et prochainement pour les autres permis.

L’Ordre des Architectes se doit de dénoncer cette situation et de réveiller les consciences.