Qui est Robin Veldman, le nouveau coach intérimaire d’Anderlecht?

C’est officiel : le Sporting d’Anderlecht a mis fin à sa collaboration avec Felice Mazzù ce lundi. Et c’est Robin Veldman, qui coachait jusque-là les U23 du club bruxellois, qui va assurer l’intérim à la tête des Mauves. Mais qui est-il ?

Arrivé chez les Mauves en mai 2021, le Néerlandais a débuté sa carrière à Heerenveen, comme analyste vidéo de Trond Sollied, avant de devenir entraîneur des différentes équipes de jeunes du club(U13, U17 et U19) et de faire, en 2017, le grand saut vers l’Ajax. À Amsterdam, il s’est occupé des U14 et des U16 jusqu’en 2021, date à laquelle il a quitté le club pour rejoindre Anderlecht. Veldman ne compte donc pour l’instant aucune expérience à la tête d’une équipe première à son actif, mais c’est un coach qui déborde d’ambition et ce n’est probablement pas un hasard s’il a si souvent été présent en tribune à côté des dirigeants lors des derniers déplacements anderlechtois.