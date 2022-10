Marché: un critère de choix qui monte en puissance

Le PEB est-il en passe de devenir un critère de choix déterminant pour les candidats acquéreurs ou locataires ? A en croire les professionnels du secteur, on semble se diriger dans cette direction. « Les gens posent beaucoup plus de questions à ce sujet », constate Pauline Rixhon, agente immobilière dans la région de Namur. « Certains me disent qu’ils ne veulent pas visiter d’appartements n’affichant pas un PEB en dessous de C. C’est nouveau. »

Patrick Balcaen, agent immobilier dans le nord de Bruxelles, confirme. « Sur les deux dernières semaines, j’ai eu deux personnes qui m’ont dit qu’au-dessus d’un PEB D, elles n’achetaient pas. Les biens avec un bon PEB se vendent rapidement. Pour ceux qui en affichent un mauvais, on rentre vite dans une négociation du prix. C’est à nous à expliquer au vendeur qu’il faut être plus réaliste. »