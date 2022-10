Le prix des frites va fortement augmenter, mais d’autres éléments vont changer

Le prix des frites va-t-il fortement augmenter ? C’est ce que redoute Bernard Lefèvre, président de l’Unafri (l’Union nationale des frituristes). Il s’attend à une augmentation du paquet de frites de l’ordre de dix à vingt centimes.

Les prix augmentent pour tous, mais les frituristes sont particulièrement touchés, affirme Lefèvre dans le Nieuwsblad. « Le prix d’un paquet dépend d’un certain nombre d’éléments, et la plupart d’entre eux ont vu leur coût augmenter. Par ailleurs, des éléments précis pèsent plus lourd dans notre balance. Nous avons par exemple plus besoin de gaz et de pétrole qu’un magasin de vêtements. »