La pénible année de Thorgan et Eden Hazard

Entre pépins musculaires, relégation dans la hiérarchie interne et période de doutes, Thorgan et Eden Hazard vivent une année 2022 pour le moins compliquée sur le plan individuel. Rien de foncièrement réjouissant à moins d’un mois du Mondial au Qatar…

Chez les Hazard, on a l’habitude d’arborer un large sourire en toutes circonstances. Même en temps de vaches maigres. Une récurrence familiale propre au clan de Braine-le-Comte mais qui, ces derniers temps, a tout de même bien du mal à cacher les complications dont Thorgan (29 ans) et Eden (31 ans) souffrent respectivement à Dortmund et au Real Madrid. Le premier a été l’un des meilleurs Belges à l’Euro 2021. L’aîné, lui, fut l’un des meilleurs Diables à la Coupe du monde 2018, et même l’un des meilleurs joueurs du tournoi. Mais force est de constater, à quelques encablures du Mondial qatari, que les deux frères traversent une année 2022 troublée. La faute à des pépins musculaires, à une forme descendante, à des périodes de doutes ou des choix managériales. Pas certain d’ailleurs que leur situation évolue dans un sens favorable, ce mardi, à l’occasion de la réception de Manchester City pour le Borussen et le déplacement à Leipzig pour le Merengue.