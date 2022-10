Pour de vraies haies wallonnes

A Schaltin, la pépinière Haie-cologique de Jean-François Michaux œuvre à ce que les milliers de kilomètres de haies wallonnes du programme « Yes We Plant ! » soient davantage wallonnes. Parce que ce n’est pas forcément le cas.

Par la fenêtre du local de sa pépinière Haie-cologique à Schaltin (Hamois), en plein Condroz, Jean-François Michaux montre au loin une ligne d’arbres et d’arbustes, d’une cinquantaine de mètres. « Dans la continuité de cette ligne, il y a un talus. Il y a fort à parier que ce talus, avant, c’était aussi une haie, qui a probablement été arrachée dans les années 60 ou 70 pour réunir les deux parcelles qu’elle délimitait, et en faire une grande prairie. Pendant le remembrement rural, on a arraché les haies parce que la taille des exploitations augmentait. » Cinquante ans plus tard, alors qu’on se rend enfin compte du rôle crucial de ces haies pour la biodiversité, la protection contre l’érosion et le vent, mais aussi la fixation du carbone dans le sol, il s’agit de refaire ce qui a été défait : replanter.