Immobilier: le vrai du faux sur le certificat PEB

Mesurer la performance énergétique des bâtiments est obligatoire depuis environ dix ans. Mais, c’est aujourd’hui, en pleine crise énergétique, que le PEB s’invite dans le débat. Non sans poser des questions.

Qualité douteuse, manque de pertinence, grand écart entre Régions… On a beaucoup parlé, en mal surtout, de la certification PEB (pour « mesure de la performance énergétique d’un bâtiment ») ces dernières semaines. C’est que ce bout de papier a été propulsé, en une crise énergétique, au centre de l’attention. Au cœur de la polémique, un catalyseur : le fait qu’il détermine désormais, au moins pour une année, l’indexation ou non des loyers.

Mais, initialement, à quoi sert ce document ? Qu’indique-t-il à un propriétaire ou à un locataire ? Qui est responsable de son élaboration ? L’écart entre les politiques régionales est-il réel et, si oui, problématique pour le commun des mortels ? On a décortiqué ce qui, en réalité, est bien plus qu’un bout de papier.

