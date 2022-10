Daniel Enkaoua, le quotidien transcendé

Né à Meaux, en France, en 1962, Daniel Enkaoua entre en peinture à Tel Aviv dans les années 80 puis s’installe à Barcelone où il demeure aujourd’hui encore. La galerie Esther Verhaeghe l’accueille régulièrement dans ses murs à Bruxelles. Deux expositions muséales toutes récentes en Espagne, l’une à Montserrat, l’autre à Barcelone et une autre au Danemark, ont confirmé ce talent exceptionnel qui, d’année en année, aborde les mêmes thèmes sans cesser d’approfondir sa quête. On peut dire que le peintre tourne autour de ses sujets au propre comme au figuré, variant les angles de vue, approfondissant toujours plus sa relation à la composition, à la complexité de la facture pour éviter la redite et continuer à donner à ces sujets « tout simples » un caractère presque sacré.