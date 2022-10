Inondations de juillet 2021: un livre et une exposition pour raconter l’histoire des sinistrés

L’écrivaine Caroline Lamarche et la photographe Françoise Deprez ont arpenté les communes ravagées par les inondations. « Toujours l’eau » est le titre commun d’un livre et d’une exposition à Liège.

Autour des 14 et 15 juillet 2021, des inondations d’une ampleur inédite ont ravagé une grande partie de la Wallonie, dont les vallées de la Vesdre et de l’Ourthe. Comme d’autres artistes, Caroline Lamarche a été bouleversée par ce drame qui a frappé Liège, sa ville, et les communes alentour.

L’été dernier, en vue du premier anniversaire du drame, la romancière nous avait appelés pour dire son émoi : les noms des 39 victimes restaient pour la plupart inconnus, cela lui paraissait intolérable.

« Je veux savoir qui sont ces personnes, quelle était leur histoire, ce qui leur est arrivé. Le flou qui règne à ce sujet est intolérable », nous avait-elle dit, comme pour nous lancer un défi.