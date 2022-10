Bel RTL: Fabrice Grosfilley arrête l’interview politique

La fin d’une époque sur Bel RTL. Depuis fin 2018, Fabrice Grosfilley s’occupait de l’interview politique, à 7h50. Il sera remplacé par Antonio Solimando, coordinateur politique RTL Info.

« La séquence L'invité du 7h50 est, pour moi, l’occasion de confronter les décideurs et décideuses de ce pays aux préoccupations réelles des citoyens. Je joue le rôle de l’avocat du diable et je pousse les leaders politiques et économiques dans leurs retranchements afin de les amener à dépasser la langue de bois et les messages formatés, et ainsi, aider les auditeurs à se faire un avis éclairé », a commenté Antonio Solimando.