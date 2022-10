20 degrés en octobre: des automnes trop chauds ne sont pas sans conséquences

Pour l’instant, les chaleurs permettent aux herbes des prairies de rester vertes et de compenser un peu la sécheresse de l’été. Sur le long terme, les oiseaux migrateurs et certains mammifères risquent de souffrir.

Ces jeudi et vendredi, par endroits, le thermomètre va grimper jusqu’à 22 degrés. Les jours suivants, les températures vont continuer à flirter avec les 20 degrés. Vers les 2 et 3 novembre, elles commenceront à baisser pour, quand même, rester autour des 15 degrés. Durant ces deux semaines de congés de Toussaint, le temps devrait rester globalement sec, à l’exception de quelques averses passagères. Pas vraiment un temps automnal. « C’est effectivement assez exceptionnel », commente David Dehenauw, météorologue et chef de travaux à l’IRM. « Le record de température moyenne pour le mois d’octobre date de 2001 avec 14,4 degrés. Il ne devrait pas être battu mais on n’en sera pas loin. Par contre, il est fort possible que des records journaliers soient battus. »