Laurent Jossart: «Pourquoi 50.000 vols à Liège et 235.000 à Zaventem?»

La Région wallonne a délivré un nouveau permis d’environnement à l’aéroport de Liege Airport, la société de gestion de l’aéroport liégeois. Un permis qui ne satisfait pas grand monde : plus de 25 recours ont été introduits pour s’y opposer. Des recours provenant des riverains ou des opposants au modèle économique lié à l’e-commerce, mais aussi des communes (wallonnes, flamandes et néerlandaises), des compagnies aériennes ou des acteurs opérant sur la piste de Bierset. Et de l’aéroport lui-même. Laurent Jossart, le CEO de l’aéroport liégeois, explique ses raisons.

Vous avez introduit un recours contre le nouveau permis d’environnement que la Région vient de vous délivrer.