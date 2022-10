Visite royale: le Musée juif de Belgique coopère avec son homologue lituanien

A l’occasion de la visite d’Etat du Roi et de la reine en Lituanie, le Musée juif de Belgique et le Musée juif Vila Gaon de Vilnius ont signé, ce lundi après-midi, en présence de Mathilde, un accord de coopération en vue d’échanges de documents, de recherches communes et d’un projet d’exposition d’affiches du ghetto de Vilnius à Bruxelles. « Symboliquement, c’est important », explique le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, « surtout au vu de l’histoire que la communauté juive a connu ici, pendant la seconde guerre mondiale. »

Dans l’entre-deux-guerres, Vilnius était en effet appelée la « Jérusalem du Nord », étant donné l’importante population de confession juive dans la capitale – entre 28 et 41 % des habitants avant 1941. Les artistes et scientifiques de l’époque avaient d’ailleurs pas mal de contacts avec la Belgique, qui a accueilli des intellectuels juifs de Vilnius et de Kaunas (deuxième ville du pays), avant l’invasion allemande.