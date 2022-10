Les révélations du contrat pharaonique de Mbappé provoquent des crispations à Madrid: le PSG envisage une action en justice « Le Parisien » est dans le viseur des dirigeants du PSG.

@News

Par Yannick Goebbels (avec L.D.) Publié le 24/10/2022 à 17:19 Temps de lecture: 2 min

Nos confrères du journal Le Parisien ont dévoilé les contours du contrat de Kylian Mbappé, présenté comme le plus gros « jamais signé par un sportif dans le monde » : en restant deux ans au PSG, avec une 3e année en option, le Français toucherait plus de 630 millions d’euros bruts ! Concrètement, son salaire s’élève à 72 millions d’euros bruts par an, soit 6 millions par mois, ce qui correspond à trois fois son salaire précédent. S’ajoutent une prime à la signature de 180 millions qui sera versée au Français en trois fois, ainsi qu’une prime « de fidélité » qu’il touchera à chaque mercato estival et dont le montant évolue d’année en année. Cet été, elle était de 70 millions. En 2023, ce sera 80 et en 2024, 90 millions. Tout ceci cumulé, nous sommes donc bien à plus de 630 millions d’euros au total pour toute la durée du contrat. Tout simplement hallucinant !

Crispations à Madrid En Espagne, ce dossier provoque de vives réactions. Plutôt logique quand on sait que « Kiki » était tout proche de signer au Real Madrid, avant de décider de prolonger dans la capitale française. Pour certains médias, c’est clair : Mbappé a fait le choix de l’argent. De fait, le Real n’aurait jamais pu se permettre d’offrir un tel contrat au Français en raison des règles en vigueur en Liga. Bref, pour eux, « c’est de la concurrence déloyale ». Le PSG furax Autant dire que ce dossier fait parler dans le monde du ballon rond, et pas uniquement au sein de cette sphère. Si bien que même le PSG s’est penché sur ce dossier médiatique. Ainsi, le club français a décidé de s’inscrire en faux face aux révélations du Parisien et souhaite réaliser des poursuites. Bref, il envisage ni plus ni moins qu’une action en justice !