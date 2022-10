Codibel défend une durabilité qui ne soit pas que «cosmétique»

Fondée en 1964, l’entreprise seneffoise fabrique des produits cosmétiques et des dispositifs médicaux contre la bouche sèche. Le tout dans une démarche la plus durable possible.

Si le foncier avait été financièrement plus accessible en Flandre et à Bruxelles, Codibel ne se serait peut-être jamais installé à Seneffe. L’entreprise familiale, fondée en 1964, y est arrivée en 2009 et Michel Knops, son administrateur délégué, n’a jamais regretté ce choix même si la perception de la société a sans doute évolué dans l’esprit de ses clients. « On était perçus comme une entreprise flamande, on est désormais vu comme une société wallonne alors qu’on continue de couvrir l’ensemble du territoire belge et, partant de là, de rayonner un peu partout dans le monde », affirme Michel Knops.