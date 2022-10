Interdictions de stade: «Jusqu’à 25 ans pour les récidivistes»

Lundi, Lorin Parys ne s’est pas éternisé devant son café et a rapidement réagi aux événements de dimanche soir à Sclessin. L’occasion de mettre en avant la préparation d’un nouveau plan de sécurité censé « faire évoluer les mentalités ». « Et de changer non pas la culture mais bien la subculture du foot : celle de la violence auprès de petits groupes très actifs », assure le CEO de la Pro League.