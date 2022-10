Procédure: trois phases respectées par Van Driessche

Malgré leur caractère prédictif, les incidents provoqués dimanche par les supporters d’Anderlecht ont été gérés avec une grande sérénité de la part de Bram Van Driessche et le reste du corps arbitral. Comme l’a souligné notre consultant arbitrage Stéphane Breda, « il a même été patient et tolérant » puisqu’il aurait pu arrêter le match quelques minutes plus tôt lorsqu’un premier fumigène est apparu sur le terrain après le premier arrêt du match. L’importance de ne pas tomber dans la précipitation, pour laisser au match toutes ses chances d’aller à son terme, est autant essentielle que de traiter la situation avec fermeté.