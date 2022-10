Factures d’énergie: jouer au foot en journée, pas si simple

A l’heure où la sobriété s’impose dans les ménages et où les collectivités tentent de montrer l’exemple en prenant quelques mesures, comme l’extinction des lampes sur les autoroutes ou de l’éclairage des bâtiments importants, la nuit, un secteur semble résister. Du moins, en donne-t-il l’apparence. C’est le monde du football professionnel. Tant parce que le monde du football vit de plus en plus en décalage avec les tendances sociétales, que parce que le règlement et l’organisation ne prévoient pas beaucoup de latitudes à une modification profonde des choses. Car dire que le monde du football est resté les bras croisés et insensible aux problèmes énergétiques serait trahir la réalité.