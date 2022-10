Grand angle – La grande misère de la police judiciaire

Par la rédaction Publié le 24/10/2022 à 17:37 Temps de lecture: 1 min

Cinq journalistes du Soir ont multiplié les rencontres avec des inspecteurs de la police judiciaire fédérale pendant 6 mois. Ils décrivent un quotidien plombé par le manque de bras et par des moyens techniques dépassés. La police judiciaire fédérale alerte sur la situation depuis un an. Mais quelles sont les conséquences de ce délabrement sur le terrain ? C’est ce que se sont demandés nos journalistes Louis Colart, Xavier Counasse, Arthur Sente, Joël Matriche et Frédéric Delepierre. Louis et Arthur sont passés dans notre studio pour nous raconter leur enquête.

Découvrez « Grand angle » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be