La grande misère de la police judiciaire: Van Quickenborne en faveur d’un «fonds justice» sous conditions

Ce lundi avait lieu à la Chambre une double commission jointe Justice et Intérieur, organisée afin de faire le point avec les ministres Van Quickenborne et Verlinden sur les efforts déployés dans la lutte contre la criminalité organisée ainsi que le renforcement de la chaîne pénale.

L’occasion notamment pour les ministres Vincent Van Quickenborne (Open VLD) et Annelies Verlinden (CD&V) de faire le point sur leurs engagements respectifs en la matière. Le premier en a notamment profité pour évoquer son projet de renforcer le parquet d’Anvers, la seconde pour brandir le raccourcissement des procédures de recrutement au sein de la PJF ainsi que la promesse de renforcer celle-ci avec 400 collaborateurs (dont 195 enquêteurs) d’ici 2024.

Hasard de calendrier, la sortie par Le Soir d’un dossier sur les moyens de la Police judiciaire fédérale (PJF) coïncidait ce lundi avec la tenue d’une double commission jointe Justice et Intérieur à la Chambre, spécialement organisée autour des efforts déployés dans la lutte contre la criminalité organisée et le renforcement de la chaîne pénale.

« Je pense en toute modestie qu’on n’a jamais autant investi dans la PJ que sous cette législature, » a embrayé le ministre de la Justice, lequel s’est également prononcé plus franchement en faveur de la création d’un « fonds justice » alimenté par les amendes et transactions pénales – un projet défendu par plusieurs hauts magistrats et qu’une proposition déposée par le PS entend implémenter.