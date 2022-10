Un petit pas de danse avec les squelettes farceurs de Disney

Histoire de se préparer pour la nuit d’Halloween, on vous invite cette semaine à esquisser un pas de danse en compagnie des étonnantes créatures du premier Silly Symphonies de Walt Disney, en 1929. En noir et blanc, le petit film est un bijou d’humour mais aussi d’imagination graphique. Dès les premières secondes, on plonge dans une ambiance macabre à souhait avec éclairs, vent, branches d’arbre menaçant un hibou solitaire et armada de chauves-souris s’échappant du clocher à minuit pour venir planer par-dessus les tombes du cimetière. Et ce n’est qu’un début. Les deux chats qui se disputent en perdent leur pelage lorsqu’un squelette surgit sur une pierre tombale, bientôt rejoint par trois autres comparses. Commence alors un irrésistible ballet où le quatuor se déhanche et se dandine à souhait (c’est plus facile quand on n’a plus que les os). On en verra même un jouer du xylophone sur les côtes et la colonne d’un autre.