Prix de l’énergie: le gaz bascule sous la barre des 100 euros/MWh

Certes, on est toujours au-dessus des 70 euros/MWh de la fin février, juste avant le déclenchement de l’invasion russe en Ukraine. Et très au-dessus des 20 euros/MWh que l’on payait encore en juin de l’année dernière. La cause de cette nette décrue : l’état de remplissage des stocks européens – désormais à plus de 93 % – qui devrait permettre d’affronter l’hiver avec une relative confiance quant à d’éventuelles pénuries. Sans compter les températures anormalement clémentes que nous connaissons, qui contribuent également à calmer les marchés.

L’objectif est notamment de traduire en pratique le principe d’un « corridor de prix », dynamique et temporaire, qui s’appliquerait au TTF et qui devrait permettre de limiter la volatilité de ce marché qui « dicte » le prix de nombreuses transactions gazières en Europe. En raison de la complexité de la matière, il est cependant peu probable qu’une seule réunion suffise à ficeler ce « mécanisme de correction » – formellement, c’est la Commission qui sera chargée de rédiger une proposition de réglementation. D’autant qu’il faut y ajouter l’activation de la plateforme d’achats conjoints de gaz et le renforcement des règles de solidarité en cas de pénurie dans un Etat membre.

On notera qu’à la différence du gaz, les prix du pétrole restent élevés, à plus de 93 dollars le baril de Brent de la mer du Nord. Et ce d’autant plus que le dollar reste fort par rapport à l’euro – ce qui renchérit nos achats de brut, libellés dans la devise américaine. En conséquence, les prix font toujours mal au moment de faire le plein de carburant à la pompe ou de remplir la cuve à mazout : plus de 2,2 euros/litre pour le diesel, plus de 1,9 euro/l pour l’essence 95 et plus de 1,45 euro/l de gasoil de chauffage.