Jozef Van Wissem, «Nosferatu: The Call of the Deathbird»

Ce Nosferatu, sous-titré Eine symphonie des grauens en v. o., Jozef Van Wissem se l’approprie en cinq actes et six plages, fixant ici un travail qui, à l’origine, était de l’improvisation, une « réaction aux images » comme le dit l’auteur, qu’on a pu voir à l’époque jouer assis devant l’écran. Il n’y a donc pas que du luth sur cette bande-son, mais aussi les oiseaux du disque évoqués ci-contre et des sons de guitare manipulés. La partition se densifie au fur et à mesure : très minimaliste pour débuter (une atmosphère de cloître, dirait-on), tout ceci culmine au bout de motifs lancinants dans une sorte d’hystérie métallique, presque « indus » de quasi 18 minutes. Sortie le 31/10.

Incunabulum Records – Konkurrent.