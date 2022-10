Jozef Van Wissem, toujours en luth

A l’origine, c’est la Cinémathèque française à Paris qui commissionne Jozef Van Wissem, le chargeant, en 2019, d’écrire et de jouer une bande originale pour la version restaurée de Nosferatu, le film de Friedrich Wilhelm Murnau, un monument du fantastique et de l’expressionnisme allemand, dont l’original a vu le jour il y a désormais 100 ans.

« J’avais précédemment déjà eu l’occasion de travailler sur un film de vampire », raconte le compositeur, évoquant Only Lovers Left Alive de son ami Jim Jarmusch, avec lequel il a en outre déjà sorti trois albums. « Et je ne m’attendais pas à ce qu’il rencontre un tel succès. Depuis, les gens n’ont jamais arrêté de m’en parler. Quand j’ai reçu cette proposition-ci, je me suis dit que ça pourrait être cool… »