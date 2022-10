Après les incidents du Clasico, le Standard prépare la facture à présenter à Anderlecht

Après qu’Anderlecht l’ait fait dimanche soir, le Standard a condamné, lundi, les incidents ayant conduit à l’arrêt du Clasico et les débordements qui se sont déroulés à l’arrière de la tribune 4, avec des jets de fumigènes, de pavés et de bouteilles de bière par-dessus la séparation entre les supporters des deux camps. À ce moment-là, l’heure était, à Sclessin, au relevé des dégâts matériels, qui sont importants. Si 32 sièges ont été arrachés ou brûlés dans les blocs réservés aux sympathisants bruxellois (B4 et C4), qu’il faudra donc remplacer, en même temps que deux portes métalliques donnant accès aux sanitaires, plusieurs réparations électriques seront à prévoir à la suite de l’arrachement des câbles et d’un luminaire qui a été balancé sur le terrain. Sans compter qu’un filet de but de remplacement et un enrouleur de câbles UTP dédié aux photographes ont été brûlés par le jet d’un feu de bengale, que des réparations devront être réalisées au niveau des sanitaires hommes et que la pelouse, hybride, a subi plusieurs points d’impact après de jets de fumigènes et feux de bengale. Comme c’est le cas en pareilles circonstances, la facture sera adressée dans quelques jours à Anderlecht, lorsque tous les devis auront été réceptionnés par le Standard et qu’il sera alors possible de chiffrer les coûts.

Pas de supporters en déplacement?

Et comme les choses vont vite et qu’on n’oublie pas, en bord de Meuse, que le choc wallon face à Charleroi avait lui aussi été arrêté avant son terme le 5 décembre 2021, à 0-3, à la suite de jets de fumigène et d’un envahissement de terrain par plusieurs dizaines de « supporters » du Standard, le club liégeois s’est dit prêt à « collaborer avec les autorités et la Pro League afin de réfléchir à des adaptations au niveau des règlements et des mesures à prendre afin d’essayer d’éviter au maximum qu’une telle situation ne se reproduise, à Sclessin ou ailleurs ».