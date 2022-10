Pankaj Mishra (essayiste): «En Europe, le Royaume-Uni est le pays qui, sur le plan idéologique, fait le plus preuve d’aveuglement»

Pankaj Mishra (Jhansi, Inde, 53 ans) a toujours rêvé d’être romancier et de se consacrer à l’écriture d’œuvres de fiction. Cependant, depuis son célèbre roman The Romantics, publié il y a 22 ans, cet intellectuel provocateur et sensé, doté d’une grande habileté pour faire ressortir les contradictions et les malheurs à la fois de son pays d’origine et de l’Occident qui l’accueille, s’est concentré sur la critique et l’essai. Son analyse du contexte international est d’ailleurs très pointue. Avec L’âge de la colère. Une histoire du présent (paru aux éditions Zulma), Mishra s’est efforcé de comprendre et d’expliquer la colère des générations qui se niche dans la société contemporaine, cette vague de populisme, la xénophobie et le racisme qui a opéré comme tremplin idéal pour démagogues et opportunistes. Le livre a propulsé l’auteur dans les rangs des intellectuels les plus provocateurs et engageants du 21e