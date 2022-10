Un retour de Felice Mazzù au Sporting de Charleroi: un alignement des planètes, mais de vraies interrogations

Alors que le Sporting de Charleroi est à la recherche d’un nouvel entraîneur depuis le licenciement d’Edward Still suite au revers de trop au Cercle de Bruges vendredi dernier (4-1), le C4 reçu par Felice Mazzù ce lundi matin renforce l’idée que son retour vers le Mambourg est inéluctable. Un « alignement des planètes » hautement improbable il y a peu, mais qui ne doit pas faire oublier que si les deux parties sont dans une recherche d’entraîneur d’une part et de poste de l’autre au même moment, c’est forcément qu’elles ne sont ni l’une ni l’autre en pleine bourre. Et qu’elles devront chacune digérer leur passé très récent.