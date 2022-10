De Sclessin à Sclessin: les paris perdus de Marc Coucke à Anderlecht

Felice Mazzù licencié et remplacé par Robin Veldman ad intérim : ce n’est qu’un épisode de plus dans l’interminable saga mauve depuis que Marc Coucke a racheté le RSCA en décembre 2017. Les deux Clasicos arrêtés, en 2019 et dimanche, ont mis en exergue tous les maux anderlechtois.