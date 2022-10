Que vont devenir vos droits d’auteurs en 2023?

Lors du conclave budgétaire de septembre, le gouvernement De Croo s’est mis d’accord sur « les grandes lignes » d’une réforme du droit d’auteur qui devrait entrer en vigueur dès ce 1er janvier 2023, et produira ses pleins effets après une phase transitoire de deux ans.

Pure déclaration d’intention ? Le gouvernement n’a d’autre choix que de s’y tenir puisqu’il a inscrit cette réforme à son budget 2023-24 et compte, grâce à cette réforme, récupérer 37,5 millions d’euros en 2023 et 75 millions d’euros en 2024. Le rendement structurel devrait ensuite être supérieur. Par ailleurs, il existe une large base politique pour appuyer cette réforme, car elle répond à un triple objectif, partagé à des titres divers, notamment par le CD&V, le PS et Vooruit : éviter les dérapages fiscaux, protéger les auteurs, renforcer la couverture sociale des artistes.