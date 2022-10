Le président lituanien: «Si la Russie gagne en Ukraine, il y a une grande probabilité qu’elle s’en prenne à nous»

Remise à deux reprises en raison du covid, la visite d’Etat en Lituanie a enfin pu débuter ce lundi. Dans le contexte de guerre en Ukraine que l’on sait, encore plus prégnant pour cet Etat balte frontalier de la Biélorussie, alliée de Moscou. Voilà qui a modifié la toile de fond du voyage royal. Dans son allocution après sa rencontre avec le président lituanien, Gitanas Nauseda, le roi Philippe a dès lors évoqué sans ambages « l’agression russe en Ukraine [qui] nous a entraînés dans une nouvelle ère. Une ère qui nous rappelle les pages les plus sombres de notre histoire continentale ». Insistant : « Je veux réitérer notre solidarité envers le peuple ukrainien et son droit légitime à défendre l’intégrité de son territoire. Ce conflit injustifié – qui vise délibérément des populations civiles – a déjà causé trop de souffrances, juste à notre porte. Il met également l’Europe et le reste du monde sous pression. »