Averses et coup de tonnerre: à quoi s’attendre pour les prochaines heures

Ce soir et en première partie de nuit, la situation évoluera peu avec encore de fréquentes averses, pouvant localement être accompagnées d’un coup de tonnerre. Plus tard dans la nuit, la tendance aux averses diminuera mais les champs de nuages bas seront souvent assez nombreux. Les minima se situeront entre 9 et 11 degrés sur le relief de l’Ardenne, et autour de 13 ou 14 degrés dans le centre, sous un vent généralement modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur sud-ouest.

La journée de mardi débutera sous de nombreux nuages bas, laissant échapper quelques averses sur le nord-ouest du pays, et notamment la région côtière. Ailleurs, le temps sera souvent sec, à quelques gouttes près au sud du sillon Sambre et Meuse. Le temps deviendra ensuite graduellement plus sec, avec développement de larges éclaircies dans le courant de l’après-midi. Les maxima seront compris entre 13 ou 14 degrés sur les sommets de l’Ardenne et 16 ou 17 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, d’abord de secteur sud-ouest, revenant plus tard au secteur sud.