«À propos», le podcast du Soir du 25 octobre: police judiciaire, PEB et nouvelle mesure du CPAS de Liège

Cinq journalistes du Soir ont multiplié les rencontres avec des inspecteurs de la police judiciaire fédérale pendant 6 mois. Ils décrivent un quotidien plombé par le manque de bras et par des moyens techniques dépassés. La police judiciaire fédérale alerte sur la situation depuis un an. Mais quelles sont les conséquences de ce délabrement sur le terrain ? C’est ce que se sont demandés nos journalistes Louis Colart, Xavier Counasse, Arthur Sente, Joël Matriche et Frédéric Delepierre. Louis et Arthur sont passés dans notre studio pour nous raconter leur enquête.

Le dossier du SoirEco cette semaine se concentre sur le PEB. Trois lettres au cœur de l’actualité mais trois lettres pour définir un concept qui reste difficile à appréhender. Amandine Cloot, Jean-François Munster et Guillaume Derclaye signent plusieurs papiers pour répondre à toutes vos questions dans un ensemble à lire sur nos différents supports. On vous en résume les grandes lignes pour être incollable sur le sujet.

Ce week-end, le CPAS de Liège a annoncé élargir les conditions d’accès au tarif social pour aider les ménages à payer leurs factures cet hiver. Un isolé, une famille monoparentale dont la facture d’énergie représente 10 % du salaire net pourra y avoir accès. Pour les autres ménages il faut que la facture atteigne 15 % du salaire… Cette mesure est déjà controversée. Camille Petoud a demandé plus d’explications à Pascal Lorent, journaliste au service politique.

