Golf: Thomas Detry à la conquête de l’ouest

Les deux Thomas, Pieters et Detry incarnent le sommet du golf belge. Et si l’Anversois, actuellement 35e mondial et 6e européen, va ralentir le rythme ces prochaines semaines en marge de la naissance de son deuxième enfant, le Bruxellois a quant à lui mis le cap à l’ouest, histoire de profiter pleinement de la carte qu’il a décrochée il y a quelques semaines sur le PGA Tour.