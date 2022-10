Eden Hazard à cœur ouvert avant la Coupe du monde: «Je veux montrer que je suis encore au top»

Méfiance tout de même car, dès la phase de groupes, il faudra être au taquet. « La Croatie, le Maroc et le Canada… On va jouer contre trois belles équipes », reprend le joueur du Real Madrid avant de détailler ses propos. « La Croatie… Tout le monde connaît cette nation avec des joueurs magnifiques. J’ai la chance de jouer tous les jours avec le capitaine de cette sélection, Luka Modrić. C’est une très belle équipe qui a été finaliste il y a 4 ans. Quant au Canada et au Maroc, on les connaît un peu moins, mais on va avoir le temps de bien les découvrir. Ils ont de très bons joueurs. Au Maroc, il y a Hakimi notamment. Et puis, de toute façon, à partir du moment où ces pays sont à la Coupe du monde, ce sont de gros adversaires ».