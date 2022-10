COP27: l’Union Européenne prête à relever ses objectifs climatiques

Les Vingt-Sept ont adopté lundi leur position commune pour la COP27, se disant prêts à relever leurs propres objectifs climatiques « dès que possible », et « ouverts » à un renforcement de leur aide financière aux pays en développement mais sans chiffrer leur engagement.

Les Vingt-Sept ont adopté lundi leur position commune pour la COP27, se disant prêts à relever leurs propres objectifs climatiques «dès que possible», et «ouverts» à un renforcement de leur aide financière aux pays en développement, mais sans chiffrer leur engagement.

«Les ambitions mondiales doivent être relevées substantiellement» pour rester en mesure d’atteindre l’objectif de l’accord de Paris (réchauffement limité à +1,5°C par rapport à l’ère pré-industrielle), estiment les Européens dans ce texte adopté en vue de la conférence de l’ONU, en novembre à Charm el-Cheikh (Egypte).

Ces derniers visent à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre de l’UE d’ici à 2030, par rapport à 1990.

Le texte, adopté par les ministres européens de l’Environnement réunis au Luxembourg, appelle à «mettre un terme à l’utilisation du charbon (...) via la réduction progressive et la suppression des subventions inefficaces aux combustibles fossiles».

Mais la déclaration est prudente sur l’épineuse question de l’aide financière aux pays en développement.

Frappés par les effets du dérèglement climatique (sécheresses, inondations, canicules) tout en étant les moins responsables des émissions, les pays les plus pauvres réclament à la COP27 un financement spécifique pour compenser les «pertes et dommages» subis.

Et ce alors que les pays riches n’ont toujours pas tenu leur engagement d’une aide climatique de 100 milliards de dollars par an - objectif initialement fixé pour 2020 - afin d’aider les pays pauvres à réduire leurs émissions et à s’adapter. Le Conseil européen «s’attend à ce que cet objectif soit atteint en 2023», assure le texte, sans autre nouvelle cible chiffrée.

« Une transition réfléchie et équitable »

La ministre du Climat et de l’Environnement, Zakia Khattabi, s’est félicitée de ces avancées et souhaite attirer davantage l’attention sur trois points fondamentaux en vue des futures négociations internationales: «La crise énergétique actuelle ne doit pas servir d’excuse pour geler ou affaiblir notre ambition climatique. Une transition réfléchie et équitable vers une société neutre sur le plan climatique pourrait bien nous rendre plus résistants aux chocs du marché de l’énergie».

L’UE doit également honorer les engagements pris, affirme la ministre: «un préalable pour rétablir la confiance au niveau international». Le précédent sommet sur le climat à Glasgow a révélé que les efforts annoncés conjointement au niveau mondial ne nous permettront pas de limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C. Le Pacte de Glasgow pour le climat appelle donc les parties à revoir leur objectif pour 2030 afin qu’il soit conforme à l’ambition de l’accord de Paris».

En outre, les différents processus créés à Glasgow pour mieux comprendre la situation et les besoins des pays les plus vulnérables, notamment sur le continent africain, doivent être pleinement exploités afin que la coopération internationale puisse être façonnée efficacement, conclut la ministre.

L’aide financière en question

Mais la déclaration est prudente sur l’épineuse question de l’aide financière aux pays en développement. Frappés par les effets du dérèglement climatique (sécheresses, inondations, canicules) tout en étant les moins responsables des émissions, les pays les plus pauvres réclament à la COP27 un financement spécifique pour compenser les « pertes et dommages » subis.

Et ce alors que les pays riches n’ont toujours pas tenu leur engagement d’une aide climatique de 100 milliards de dollars par an objectif initialement fixé pour 2020-- afin d’aider les pays pauvres à réduire leurs émissions et à s’adapter. Le Conseil européen « s’attend à ce que cet objectif soit atteint en 2023 », assure le texte, sans autre nouvelle cible chiffrée.

Les Européens disent « attendre avec intérêt de coopérer avec d’autres parties pour concrétiser l’appel (lancé lors de la COP26 à Glasgow) à doubler collectivement, d’ici à 2025 par rapport à 2019, l’apport de fonds destinés à l’adaptation des pays en développement », en trouvant « un équilibre entre adaptation et atténuation » des dommages.